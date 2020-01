Aan deze beroepen is steeds veel meer behoefte

Steeds meer vacatures voor ambulancechauffeurs. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - Wie in de zorg wil werken, heeft de banen voor het uitkiezen. In vergelijking met 2018 waren er in 2019 veel meer vacatures voor operatie-assistenten, gz-psychologen, dermatologen, basisartsen en ambulancechauffeurs.