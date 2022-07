Opslagtanks Vopak wat voller, Botlekterminal valt tegen

Vooral door een grotere behoefte in Europa, waar het Nederlandse bedrijf een belangrijke speler in de haven van Rotterdam is, en Afrika kwamen de opslagen voller te zitten.

Tekorten

De gemiddelde bezettingsgraad van de opslagtanks bedroeg tussen april en juni 87 procent. Dat was 84 procent in het eerste kwartaal van dit jaar en 88 procent een jaar eerder. Mogelijk troffen bedrijven de afgelopen maanden voorbereidingen voor eventuele tekorten. Steeds meer bedrijven en landen doen vanwege de oorlog in Oekraïne Russische olie in de ban. Later dit jaar gaat een EU-breed importverbod op Russische olie in die over zee wordt aangevoerd.

De oorlog in Oekraïne heeft maar in beperkte mate direct invloed op Vopak, maar vooral de bedrijfsvoering van de Europoortterminal in de haven van Rotterdam wordt er door geraakt. De Botlekterminal bij Rotterdam presteert beneden de doelen door tegenvallende omzetverwachtingen, de oplopende inflatie en gestegen personeelskosten.