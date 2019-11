Onderzoek naar kartel in agrarische sector

De ACM geeft geen namen van de betrokken bedrijven, ook om het onderzoek niet te verstoren. De komende tijd wordt onderzocht of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Als dit het geval is, dan volgen waarschijnlijk sancties. Een tijdspanne voor het onderzoek maakte de ACM niet bekend, maar een zegsman benadrukte dat kartelonderzoeken doorgaans een behoorlijke tijd in beslag nemen.

Bij de ACM kwamen verschillende signalen binnen van andere mogelijke overtredingen van de Mededingingswet in de agrarische sector. Daarom is de toezichthouder ook begonnen met een studie naar de opbouw van prijzen. De ACM roept partijen in de sector ook op om signalen over misstanden te melden.