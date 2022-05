Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemersvraag: alsnog inkomenssteun voor grenswerkers?

Hans Biesheuvel

Tijdens de coronacrisis heb ik als zelfstandig rijschoolhouder geen enkele vorm van inkomenssteun ontvangen, omdat ik als Nederlander woonachtig ben in Duitsland. Mijn rijschool is echter gevestigd in Twente. Ik hoor nu geluiden dat ik mogelijk toch recht heb op steun. Klopt dat?