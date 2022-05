Beursblog: techaandelen, Arcelor en Shell zetten AEX fors hoger

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Beurssentiment ’bullish’ nu Amerikaanse centrale bank ’niet actief overweegt’ een grote rentestap te nemen om de inflatie te beteugelen. Ⓒ ANP/HH AEX 711.05 1.77 %

Amsterdam - Techaandelen keren terug aan kop in winst boekende beurzen op het Damrak. De AEX wint 2%. ArcelorMittal en Shell reageren positief op hun kwartaalcijfers. Just Eat Takeaway gaat in herstel na zijn ava. De handelsvolumes zijn bovendien hoog. De Federal Reserve zette de Dow Jones woensdag 930 punten hoger door te melden ’niet actief te overwegen’ een grotere stijging van beleidsrentes te gebruiken om de ’te hoge’ inflatie te beteugelen. Azië is in de plus gesloten.