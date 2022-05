Beursblog: winst AEX bijna verdampt, Takeaway onderuit

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Beurssentiment ’bullish’ nu Amerikaanse centrale bank ’niet actief overweegt’ een grote rentestap te nemen om de inflatie te beteugelen. Ⓒ ANP/HH AEX 698.59 -0.01 %

De winst voor de AEX is in de namiddag stevig teruggelopen, vanwege de moeizame start van Wall Street. Daar is weinig meer over van het enthousiasme van woensdagavond, toen de Fed duidelijk maakte de rente niet al te agressief te willen verhogen. Binnen de AEX valt de verdere ineenstorting van Just Eat Takeway op. Shell is daarentegen geliefd.