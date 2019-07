Indexeren of korten? Zo staat jouw pensioenfonds ervoor

De meeste pensioenfondsen staan er slechter voor dan begin dit jaar. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Veruit de meeste pensioenfondsen hebben een beroerd halfjaar achter de rug. Ze komen dichter in de buurt van de gevarenzone, of moeten zich zelfs gaan voorbereiden op kortingen. Kijk in de tool hieronder hoe jouw fonds ervoor staat: wordt jouw pensioen geïndexeerd, of dreigt er juist een lagere uitkering?