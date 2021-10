VDL Nedcar zet woensdag lopende band weer aan na cyberaanval

Door de cyberaanval werden de onlinesystemen van het bedrijf uitgeschakeld. Onder andere de productie van de autofabriek van VDL NedCar in Limburg kwam daardoor stil te liggen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat die aanstaande donderdag zou worden hervat, maar dat gebeurt nu een dag eerder. „We zijn erin geslaagd een digitaal veilige omgeving te creëren”, stelt de zegsman van VDL.

Over de aard van de cyberaanval doet VDL nog altijd geen uitspraken. Alles is nog in onderzoek, liet het bedrijf eerder weten. Of er aangifte is gedaan en of er bijvoorbeeld losgeld wordt geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoe groot de schade is.

VDL NedCar heeft ook problemen door het wereldwijde chiptekort. Daardoor moest de productie dit jaar meermaals worden stilgelegd. In Born wordt onder meer de BMW X1 gebouwd.