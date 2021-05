Druk in Duitsland voor Takeaway? Topman Jitse Groen blijft er koel onder

Financieel

Koploper ASMI bezorgt AEX hoger slot

De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger gesloten. Beleggers schoven de zorgen over de stijgende inflatie en de coronacrisis even aan de kant. Vooral techfondsen als ASMI en Adyen waren in trek. Laadpalenfabrikant Alfen zat ook flink in de lift.