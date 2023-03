Premium Het beste van De Telegraaf

Installeren zonnepanelen levensgevaarlijk: ’Cowboy stapt zomaar ladder op’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Sommige bedrijven sturen werknemers ongeschoold het dak op. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Door de hoge energieprijzen is de vraag naar zonnepanelen extreem toegenomen. Dat heeft een keerzijde. In de afgelopen drie jaar zijn al vijf monteurs overleden bij het installeren van zonnepanelen, daarnaast raakten tientallen installateurs levensgevaarlijk gewond. Branche en vakbond wijzen naar de cowboys in de markt, die het niet al te nauw nemen met veiligheidsvoorschriften.