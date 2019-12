Gelders hotel op stelten

V.l.n.r. oud-commissaris van Gelderland Clemens Cornielje, hotelierspaar Johan en Carin Agricola, oud-hofmaarschalk Hans van Eenennaam en financiële duizendpoot Wilco Jiskoot. Ⓒ FOTO’S PETER LAMMERS

Het was geen lunch, maar ook geen diner, het afscheid van Carin en Johan Agricola van hun geliefde Kasteel Engelenburg in Brummen. De Fransen noemen het een déjeuner dînatoire. Iets wat er dus tussenin zit. Het bleek een schot in de roos.