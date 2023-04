Premium Het beste van De Telegraaf

Tijd voor ’fresh air Friday’? ’Hersenen werken buiten 60% beter’

Door Marlou Visser

Je kunt ook buitenwerken zonder regen - zoals in dit pentahuisje. Ⓒ Mitch De Pon

Nes - Je brein werkt beter buiten, je kunt meer ontspannen en voelt minder stress. Toch werken we meestal in een kantoortuin onder tl-licht, in plaats van tussen echte bomen. Dat kan anders en dat gaan we een dagje ervaren. „Slecht weer? Er bestaat alleen slechte kleding.”