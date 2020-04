Pandemie neemt hap van 30% uit omzet Randstad

Doordat in Europa en de Verenigde Staten, belangrijke markten voor het concern, lockdownmaatregelen van kracht waren, kelderden de vergoedingen voor uitzendwerk. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal, maar veel is nog onduidelijk.

De omzet in de eerste drie maanden van 2020 liep met 5 procent terug tot 5,4 miljard euro. Op autonome basis, dus gecorrigeerd voor bijvoorbeeld overnames of de verkoop van activiteiten, ging het om een daling van 7,4 procent.

In de tweede helft van maart liepen de opbrengsten met zo'n 30 procent terug door de snelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus.