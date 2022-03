Beursblog: ’AEX kalm van start, Tencent keldert’

Het Chinese techbedrijf Tencent was donderdag een van de aandelen die op de Aziatische beurzen in de belangstelling stond. Het bedrijf kwam met tegenvallende groeicijfers. Tencent werd in Hongkong ruim 5% lager gezet. Het in Amsterdam genoteerde Prosus heeft een omvangrijk belang in Tencent.

De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond met verlies. Zowel de Dow Jones-index als techbeurs Nasdaq leverde 1,3% in.

