Beursblog: Akzo kleurt rood op lagere AEX

Erik Bakker, algemeen directeur van OHV Vermogensbeheer, luidde vanochtend de beursgong vanwege het 90-jarig bestaan van deze vermogensbeheerder. Ⓒ Euronext AEX 721.9 0.01 %

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is donderdag in het rood gezakt na een overwegend vlakke ochtend. Beleggers kijken naar de topontmoetingen van de NAVO en G7 over de oorlog in Oekraïne.