Beursblog: BAM zit gebeiteld op vlakke beurs

In de AEX heeft techinvesteerder Prosus last van de koersdaling van zijn Chinese deelneming Tencent (-5,9%) op de beurs in Honkong. Bij de smallcapfondsen in Amsterdam profiteert bouwconcern BAM van een koopadvies van ING. Het aandeel BAM wint bijna 9%.

De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond met verlies. Zowel de Dow Jones-index als techbeurs Nasdaq leverde 1,3% in. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 0,4% tot 0,7% hoger.

