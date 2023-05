Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Gaat Rutte zich ook uitspreken over te hoge prijzen?

Premier Mark Rutte Ⓒ ANP / HH

Heel even leek het erop dat centrale banken er vooral voor ons zijn, spaarders, huizenkopers, consumenten. De hoofdtaak van de centrale bank is om de prijsstijgingen in bedwang te houden.