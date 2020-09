Column: word wakker! Er komt inflatie aan

Jerome Powell (l.) en Mark Carney tijdens de Jackson Hole-bijeenkomst van 2019. Dit jaar spraken centrale bankiers elkaar virtueel. Ⓒ ANP/HH

Als journalisten je tijdens je vakantie bellen om commentaar te vragen op een strategische heroriëntatie van de Amerikaanse centrale bank, dan speelt er iets. Maar eigenlijk was het bericht dat de Fed meer inflatie toe zal staan geen nieuws, maar eerder een bevestiging dat de rente nog lang laag blijft. En dat we het tijdperk van lage inflatie verlaten hebben: de geest is uit de fles.