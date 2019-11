BofAML geeft koopadvies aan Adyen

Volgens analisten van de Amerikaanse bank zijn de verwachtingen die momenteel in de koers van Adyen zutten conservatief. Daarbij wijst de bank op recente contracten die Adyen heeft binnengehaald. De waardering is nu aantrekkelijk om in te stappen, stelt BofAML.

Het aandeel Adyen noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur een plus van 0,8 procent op 658,00 euro.