Nederlands wijnhuis bestormt wereldtop: ’Een hedendaags sprookje’

Hij is met zijn wijndomein het enige Nederlandse wijnhuis in de lijst. Villebois wordt geschaard onder gereputeerde producenten zoals Marchese Antinori (Italië ), Penfolds (Australië), Concha y Toro (Chili), Catena Zapatena (Argentinië), de Franse champagnehuizen Bollinger en Krug, Bouchard Père et Fils, Maison Louis Jadot, Guigal uit de Rhône-vallei en Domaines Ott uit de Provence. In deze top 100 is Villebois het enige wijnhuis uit de Loire-vallei.

Joost van der Does de Willebois: „We zijn natuurlijk zeer vereerd om in de ’Global Top 100’ te staan. Ik zie het als een erkenning van onze jarenlange inzet om de mooiste sauvignon blancwijnen van Frankrijk te maken.” Villebois is ontstaan door de overname van tien hectare wijngaarden in Touraine door vier Nederlanders in 2004. Inmiddels is het wijnhuis uitgegroeid tot dé specialist in sauvignon blancwijnen, met in totaal 250 hectare in Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-Salon en in Touraine.

Villebois maakt deel uit van wijnhuis Villebois-Fournier en is gelegen in het hart van de Loire. De wijnen van Villebois zijn veelvuldig gelauwerd. Bij internationale wijncompetities worden deze jaar in jaar uit bekroond met gouden, zilveren en bronzen medailles. Wijnschrijver Harold Hamersma, die de wijngids De Grote Hamersma uitgeeft, beoordeelde de wijn dit jaar met een 8,5. Hij typeerde deze als volgt: „Een hedendaags sprookje van vier Nederlandse heren die met in sauvignon blanc gespecialiseerde wijnmaker binnen vijf jaar in de Loire jaloersmakend wit maken.”