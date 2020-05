Heeft die lockdown toch ook voordelen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als ik eerlijk ben, dan zijn er momenten dat ik de lockdown best comfortabel vind. Ik weet dat ik me met een dergelijke uitspraak niet populair maak. Vooral niet bij ondernemers die 24/7 zorgen hebben over de toekomst van hun bedrijf en hun levenswerk zien instorten. Ze hebben daar dan ook 100% gelijk in.