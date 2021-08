AEX geeft winst na late dip uit handen; hoofdrol Aegon

De AEX-index eindigt 0,1% lager op 775,2 punten. Eerder op de dag piekte de beursgraadmeter nog op een stand van 778,96 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 1089,2 punten.

„Het campingrally-gevoel overheerst nog steeds”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) over de AEX die deze week steeds hogere toppen neerzette. Volgens hem begint trouwens de ’reflatie-trade’ weer populair te worden onder beleggers, waardoor financiële waarden en cyclische aandelen deze maand flink in trek zijn. „Tot april deden deze fondsen het ook goed.”

Het aantal WW-aanvragen in de VS kwam de voorbije week volgens verwachting uit op 375.000. Een week eerder klopten 387.000 werkloze Amerikanen bij de overheid aan voor steun.

In de AEX is Aegon de grote winnaar met een koerssprong van 7,3%. De verzekeraar profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden en boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van €849 miljoen. In dezelfde periode een jaar geleden leed de verzekeraar nog een nettoverlies van ruim €1 miljard. De verzekeraar keert ook meer dividend uit. „Aegon verraste positief met een dividend van 8 cent per aandeel, terwijl op 6 of 7 cent werd gerekend”, benadrukt analist Robbert Manders (IG).

Branchegenoot NN mag 2,7% bijschrijven. Het moederconcern van Nationale-Nederlanden wist de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots te verdubbelen tot €1,4 miljard. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Dat heeft volgens hem geleid tot een grote stijging van de waarde van contracten. Bij de verzekeraars gaat ASR 1,2% mee omhoog.

Supermarktconcern Ahold Delhaize wordt nog eens 2% duurder na de positieve cijfers van woensdag. De AEX wordt eveneens gestuwd door chipmachinefabrikant ASML (+1%).

Telecomconcern KPN wint 1,1%. Concurrent T-Mobile Nederland heeft in het afgelopen kwartaal veel nieuwe klanten binnengehaald.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (-2,6%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. RD Shell kijkt aan tegen een verlies van 1,8%.

In de AMX is PostNL de koploper met een plus van 3,7%. De koers van de post- en pakjesbezorger stond eerder deze week onder druk na de publicatie van de halfjaarcijfers. Laadpalenfabrikant Alfen was de afgelopen dagen flink in trek, maar geeft vandaag weer 0,8% prijs.

