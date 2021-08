Verzekeraars stuwen AEX naar zonnig record

Rond 12:45 uur staat de AEX-index 0,3% hoger op 778,5 punten. De AMX stijgt 0,5% naar 1091,8 punten. De koersenborden in Londen (-0,2%) kleuren rood, terwijl Parijs en Frankfurt vrijwel onveranderd zijn.

„Het campingrally-gevoel overheerst nog steeds”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) over de AEX die de afgelopen drie dagen steeds hogere toppen neerzette. Volgens hem begint de ’reflatie-trade’ weer populair te worden onder beleggers, waardoor financiële waarden en cyclische aandelen deze maand flink in trek zijn. „Tot april deden deze fondsen het ook goed.”

Elders laten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index is vanochtend 0,2% in het rood gesloten. Op Wall Street stegen de Dow Jones-index en de breed samengestelde S&P 500 woensdag opnieuw naar recordhoogte.

De beurzen in New York openen vanmiddag volgens de futures licht hoger. Voordat de handel er van start gaat, verschijnen de cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS.

In de AEX is Aegon de grote winnaar met een plus van 8,2%. De verzekeraar profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden en boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van €849 miljoen. In dezelfde periode een jaar geleden leed de verzekeraar nog een nettoverlies van ruim €1 miljard. De verzekeraar keert ook meer dividend uit. „Aegon verraste positief met een dividend van 8 cent per aandeel, terwijl op 6 of 7 cent werd gerekend”, benadrukt analist Robbert Manders (IG).

Branchegenoot NN mag 3,8% bijschrijven. Het moederconcern van Nationale-Nederlanden wist de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots te verdubbelen tot €1,4 miljard. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Dat heeft volgens hem geleid tot een grote stijging van de waarde van contracten. Bij de verzekeraars gaat ook ASR 1,4% mee omhoog.

Telecomconcern KPN wint 1,1%. Concurrent T-Mobile Nederland heeft in het afgelopen kwartaal veel nieuwe klanten binnengehaald.

Techinvesteerder Prosus (-1,1%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Zorgtechnologieconcern Philips en verlichtingsproducent Signify laten 0,7% liggen.

In de AMX is speciaalchemieconcern Corbion de koploper met een plus van 3,2%. Bankconcern ABN Amro wint na 1,9% verlies in de ochtend 0,3%, na de koersexplosie van 8,6% op woensdag dankzij positieve halfjaarcijfers.

