Omzetgroei voor HelloFresh

HelloFresh zette voor 437 miljoen euro aan omzet in de boeken. Dat is 37 procent meer dan een jaar eerder. Het aangepaste operationele resultaat (aebitda) kwam uit op ruim 18 miljoen euro, tegen een verlies van bijna 4 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar meer dan 250 miljoen maaltijdboxen te bezorgen.

Het tweede kwartaal werd door HelloFresh als sterk omschreven. Zowel in de Verenigde Staten als in het segment Internationaal was sprake van een positief resultaat. Dit jaar rekent HelloFresh nu op een omzetgroei van 28 procent tot 30 procent. Eerder was nog sprake van een stijging van de opbrengsten met 25 procent tot 30 procent. Ook de bandbreedte voor het aebitda-resultaat werd wat nauwer gezet.