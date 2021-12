Storing gele flappentap voorbij: pinnen en storten weer mogelijk

Geldmaat geeft aan dat geld opnemen en storten weer mogelijk is. Klanten die eerder geld opgenomen hebben, dat niet is uitgekeerd door de automaat, krijgen dit volgens Geldmaat vanzelf teruggestort. Een netwerkstoring bij de softwareleverancier in Noorwegen was de oorzaak van de overlast.

Storten

Door de storing hadden veel mensen in Nederland dinsdagmiddag al problemen met geld uit de muur halen. Wie op zijn bankapp keek, kon zien dat de bank het opgenomen bedrag wel had gereserveerd terwijl er geen biljetten uit de automaat kwamen. Dit zorgde op sociale media nog voor paniekreacties.

Geldmaat is een samenwerking van ABN Amro, ING en Rabobank. Sinds 2019 heeft de organisatie stapsgewijs de geldautomaten van deze banken overgenomen.