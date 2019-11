’Listeriafabriek negeerde advies schoonmakers’

Drie mensen stierven door de besmette voorverpakte vleeswaren. Ⓒ ANP

Amsterdam - Vleeswarenfabriek Offerman verzweeg in de aanloop naar het listeriadrama tegen de eigen schoonmaker dat de verouderde fabriek in Aalsmeer extra moest worden schoongemaakt. „Offerman hield dat voor ons onder de pet”, foetert een zegsman van CSU. De schoonmaakreus was enkele weken voor de bacterie in vleeswaren van Albert Heijn werd gevonden, al gestopt met schoonmaken bij Offerman.