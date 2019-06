Adempauze op Wall Street na opmars

De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent tot 26.048,51 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omlaag tot 2885,72 punten en de technologiebeurs Nasdaq was vlak op 7822,56 punten.

Trump heeft wederom duidelijk gemaakt dat hij vindt dat de rentes in de Verenigde Staten omlaag kunnen. Via Twitter beklaagde hij zich over de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Fed, die volgens hem te hoge rentetarieven hanteert. Verder beschuldigde de president Europa en andere economische machtsblokken van het manipuleren van de waarde van valuta. Daarvan zouden de VS de dupe zijn.

United Technologies en Raytheon

Beyond Meat was een opvallende daler met een koersverlies van 25 procent. Analisten van JPMorgan hebben het advies voor de maker van vleesvervangers verlaagd. Beyond Meat maakte recent zijn beursdebuut en is sindsdien zo hard in waarde gestegen dat het aandeel volgens de kenners van de bank nu eigenlijk overgewaardeerd is.

Andere verliezers waren industrieel concern United Technologies en defensiebedrijf Raytheon met minnen tot 5 procent. Maandag werd nog bekend dat de twee bedrijven gaan fuseren in een deal ter waarde van 74 miljard dollar. De maker van beveiligingssoftware Symantec leverde 2 procent in na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Sprint en T-Mobile

Telecomconcern Sprint daalde 6 procent. Meerdere staten in de VS willen de fusie van Sprint met T-Mobile US (min 1,6 procent) ter waarde van ruim 26 miljard dollar blokkeren.

Er was daarnaast nog overnamenieuws. Apollo Global Management koopt fotodeeldienst Shutterfly (plus 0,9 procent) voor zo'n 2 miljard dollar. Ook waren de ogen gericht op Tesla dat 2 procent erbij kreeg. De bouwer van elektrische auto's hield dinsdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De euro was 1,1330 dollar waard tegen 1,1316 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 53,36 dollar. Brent kostte 0,1 procent meer op 62,34 dollar.