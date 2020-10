Wolters Kluwer-ceo werkt vanuit VS mee aan jacht op coronavaccin

Nancy McKinstry heeft veel bereikt als ceo van Wolters Kluwer. Ⓒ Foto ANP Wolters Kluwer 72.04 -1.45 %

Nancy McKinstry heeft veel bereikt als ceo van Wolters Kluwer. De Amerikaanse is er in geslaagd de Nederlandse uitgever om te vormen tot een leverancier van digitale informatie voor artsen, bankiers, fiscalisten en juristen. Maar vanwege corona werkt zij al een half jaar niet op kantoor in Alphen aan den Rijn.