'Deutsche Bank praat over verlaging buffer'

De bank zou hebben gesproken over een verlaging van de CET1-kapitaalratio, een belangrijke graadmeter van financiële kracht van een bank, met de Duitse financiële waakhond Bafin en de Europese Centrale Bank (ECB). Die ratio staat nu op 13,7 procent bij Deutsche Bank, terwijl veel andere grote Europese branchegenoten zoals BNP Paribas, Société Générale en Barclays een lagere ratio hebben. De minimumdrempel is 11,8 procent. Onder die drempel volgen beperkingen op dividend en bonussen.

Deutsche Bank is naar verluidt van plan tot wel 20.000 banen te schrappen vooral bij de zakenbankactiviteiten, wat waarschijnlijk miljarden gaat kosten. Door op de eigen buffers in te teren, zou het financiële concern een kapitaalverhoging door aandeelhouders kunnen voorkomen. Volgens de bronnen zijn de autoriteiten redelijk positief gestemd over de reorganisatieplannen van topman Christian Sewing van Deutsche Bank.