Belg krijgt ook zondaglevering bij Bol.com

Bol.com timmert de laatste tijd stevig aan de weg bij de zuiderburen. Zo werd er deze maand een nieuwe kantoorvestiging geopend in Antwerpen, vanwaaruit de webwinkel lokale ondernemers ondersteunt en adviseert bij het verkopen van hun assortiment op het platform.

Ook is onlangs bekend geworden dat Bol.com gaat samenwerken met Delhaize. In filialen van de Belgische supermarktketen in de provincie Antwerpen kunnen mensen deze zomer pakketjes laten afleveren en ophalen, net zoals dat nu al mogelijk is bij de Nederlandse en Belgische winkels van Albert Heijn. Later kan dit mogelijk ook in andere delen van België. Bol.com, Albert Heijn en Delhaize zijn alle drie onderdeel van het beursgenoteerde concern Ahold Delhaize.