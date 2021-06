Amerikaanse droom Just Eat Takeaway komt uit: grootste maaltijdbezorger buiten China

Met de overname, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is zo’n $7,3 miljard gemoeid. In juni vorig jaar klonken de eerste geluiden dat topman Jitse Groen zijn Amerikaanse rivaal Grubhub een aanbod had gedaan om via een aandelenruil te fuseren.

Het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway maakt met de overname de sprong naar de Amerikaanse markt. De maaltijdbezorger zet daarmee de aanval in op concurrenten Doordash en Uber Eats.

Bekijk ook: Amerikanen lusten Jitse Groen rauw

De overname van Grubhub is de vijfde deal voor Just Eat Takeaway in minder dan drie jaar. Door de samensmelting ontstaat het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf buiten China met een bruto omzet van bijna €14 miljard.

Voorspelling

Groen heeft altijd gezegd dat het belangrijk is de grootste te zijn op de markt voor onlinebestellingen van eten. De topman voorspelde in 2018 dat er binnen tien jaar wereldwijd één of twee maaltijdbezorgers zouden zijn, waaronder een Chinees platform.

„Consolidatie is noodzakelijk, aangezien onze concurrenten ook wereldwijd actief zijn. We kunnen niet zitten wachten totdat een een andere partij groter wordt dan ons”, zei Groen donderdag tegen Bloomberg TV.