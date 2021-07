Pas op: nog meer mensen geld kwijt door ’spoofing’

Bij spoofing maken mensen geld van hun bankrekening over naar criminelen die zich voordoen als bankmedewerkers. Zij kunnen met een truc doen alsof zij bellen met bijvoorbeeld het fraudenummer van de bank. Vaak hebben ze eerst op een andere manier, bijvoorbeeld phishing (nep e-mails) informatie losgepeuterd bij hun slachtoffers.

Bekijk ook: Oplichters gebruiken steeds vaker tweetrapsraket

Aandacht van de politiek, banken en media voor het probleem heeft de toename nog niet kunnen stoppen, zegt Betaalvereniging Nederland.

Snel €10.000 schade

Zoals het er nu naar uitziet kan de schade van de relatief nieuwe manier van bankhelpdeskfraude volgens de vereniging dit jaar oplopen naar €40 miljoen. Dat was vorig jaar bijna €27 miljoen. De fraude zou maandelijks driehonderd slachtoffers eisen en iedere gedupeerde zou al snel €10.000 kwijt zijn.

Slachtoffers van spoofing zijn volgens de Betaalvereniging met name ouderen. Criminelen benaderen hen met de boodschap dat hun rekening niet veilig is. Vervolgens vragen de daders om het geld over te maken naar een rekeningnummer, waarna slachtoffers hun geld kwijt zijn.

Ook komt het voor dat mensen wordt gevraagd hun bankpas en pincode per post op te sturen of af te geven aan iemand die thuis langskomt.

Nooit pincode geven

Betaalvereniging Nederland waarschuwt dat banken nooit om pincodes of het overmaken van geld naar een veilige rekening zouden vragen, omdat zij bij een een onveilige situatie zelf de rekening kunnen blokkeren.

Banken startten eerder dit jaar een collectieve campagne om mensen te wijzen op de gevaren van spoofing. Daarnaast waarschuwen zij klanten via internetbankieren. Minister Hoekstra maakte eind vorig jaar afspraken met banken zodat zij de schade van klanten die slachtoffer werden van spoofing gaan vergoeden.