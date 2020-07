Uitstel van betaling voor Taxi2Airport

Vorig jaar zag directeur Gertjan van der Schaft de toekomst nog zonnig in. Het bedrijf had net €1 miljoen opgehaald bij investeringsfonds VOC Capital Partners van investeerder Pieter Schoen. En hij sloot niet uit op termijn ingelijfd te worden door een reisgigant die klanten een deur-tot-deur ervaring willen bieden.

Van der Schaft kan nog niet op de surseance reageren. De bewindvoerder is nu bezig een inventarisatie te maken. Mogelijk dat er volgende week meer bekend wordt over een eventuele doorstart.

Hoogseizoen

Naast VOC Capital heeft ook het Amsterdamse VentureBuilders in de taxidienst geïnvesteerd. €1 miljoen in 2016 en vorig jaar nog eens zo’n zelfde bedrag. In vier jaar tijd groeide het vervolgens uit tot top 5-speler in de wereldwijde markt voor luchthaventransfers. In het hoogseizoen handelden ze tot vierduizend ritten per dag af. Bij Taxi2Airport, dat gevestigd is aan de Weteringschans, werken 25 mensen.

Voor VOC Capital is het niet de eerste start-up waarin ze geld hebben zitten, die tijdens de coronacrisis uitstel van betaling heeft gekregen. Vorige maand onderging Minibrew, de Senseo voor thuisbrouwers, hetzelfde lot.

VOC Capital en VentureBuilders willen nog niet reageren op de financiële problemen van Taxi2Airport.