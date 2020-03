750 bedrijven vragen om werktijdverkorting wegens corona

Tot nu toe hebben 187 bedrijven werktijdverkorting toegewezen gekregen. Het gaat in totaal om 2000 werknemers die maximaal 24 weken een uitkering krijgen voor de uren die ze minder werken. Bedrijven die door de coronaproblemen minstens 20 procent minder werk hebben, kunnen een beroep doen op de regeling.

Zo’n 80 aanvragen zijn afgewezen, daarbij gaat het in totaal om 700 werknemers. Nog ruim 480 aanvragen zitten in de pijpleiding, laat het departement weten.

Geen maximum

Er is geen specifiek maximum voor het geld dat er beschikbaar is. „Daar is geen pot voor, het is gewoon onderdeel van de werkloosheidswet”, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Over het algemeen doen vrij weinig mensen momenteel een beroep op de WW omdat de werkloosheid erg laag is, aldus de bewindsman.

Werktijdverkorting is bedoeld voor buitengewone situaties die niet onder het gebruikelijke ondernemersrisico vallen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld brand of overstromingen, en nu ook de uitbraak van het nieuwe coronavirus.