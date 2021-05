Grotere windmolens blok aan been bij Sif

Sif heeft nog tot zeker 2023 aan werk op de plank liggen. Ook wil het bedrijf zich mengen in nieuwe projecten in Europese, Amerikaanse en Aziatische landen waarbij voor een groot deel windturbines van 13 tot 15 megawatt moeten worden gerealiseerd. Een enkele turbine van 15 megawatt zou aan de stoombehoefte van 20.000 huishoudens kunnen voldoen.

Funderingen

Volgens Sif hebben de funderingen van deze palen een diameter van ruim 9 meter, met lengtes tot 100 meter. De vraag is in hoeverre de productielocaties van Sif aan die vraag kunnen voldoen. Later dit jaar moet daarover meer bekend worden.

In het eerste kwartaal van het jaar vervaardigde Sif vooral palen voor windpark Hollandse Kust Zuid. In totaal werd 44 kiloton aan palen geproduceerd, goed voor 27,1 miljoen euro aan opbrengsten, oftewel 616 euro per ton. Dat was een jaar eerder 594 euro per ton voor een totaal van 20,8 miljoen euro. Sif benadrukt dat de hoogte van de opbrengsten per kwartaal sterk kan verschillen afhankelijk van de voortgang en mate van voltooiing van projecten.