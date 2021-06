Akkoord over compensatie, blokkeerschip Ever Given kan verder

Het containerschip dat vaart voor rederij Evergreen, wordt nu nog vastgehouden in het Suezkanaal. Op 23 maart kwam het zijwaarts te liggen, om dagenlang de doorgang van het Suezkanaal te blokkeren.

Bekijk ook: Gevecht om vergoeding miljoenen barst los in nasleep Suezblokkade

Bederfelijke waar

Aan boord zijn bijna 18.000 containers met goederen, die deels bestemd zijn voor de haven van Rotterdam. Een deel daarvan is bederfelijke waar.

Bekijk ook: Rederijen bouwen recordaantal nieuwe containerreuzen

De eigenaar van het schip, een Japanse financier, heeft zogeheten ’averij grosse’ ingeroepen. Dat betekent dat de eigenaren van de lading in de containers moeten bijdragen, in principe voordat hun containers worden vrijgegeven. Het is nog maar de vraag of iedereen daarom zijn lading zal komen ophalen.

Kapitein al-Sayed Shuaisha, het hoofd van het eigen onderzoek van de Suez Canal Authority (SCA) naar de toedracht van het ongeval, gaf op 30 mei de kapitein van de Ever Given voor 100% de schuld van de blokkade. Ⓒ Foto ANP / HH

De Suez Canal Authority (SCA) eiste aanvankelijk bijna $1 miljard compensatie. Dat werd later bijna gehalveerd. Hoeveel er nu is uitonderhandeld, is nog niet bekend. Het Taiwanese Evergreen, UK P&I en de SCA hebben daar nog niets over gezegd.