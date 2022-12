Premium Het beste van De Telegraaf

Overgang naar nieuw pensioenstelsel valt voor middengroep duur uit

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Vooral de middengroep kunnen de dupe worden van de hoge rente. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Voor deelnemers van pensioenfondsen is het na het indexatiefeest de vraag, of er genoeg over is om alle groepen te compenseren in het nieuwe stelsel. Zeker nu de gemiddelde dekkingsgraad volgens Aon in november is gedaald naar 124% door stijging van de verplichtingen.