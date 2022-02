Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Nederland buiten de top 10 in de Sustainalympics

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

De Olympische Winterspelen verlopen voor Nederland tot dusver prima. Het is altijd weer een feest om naar te kijken en te volgen. Vorige week heeft Nederland zelfs even bovenaan gestaan op de medaillespiegel, met veel dank aan het schaatsgoud van Irene Schouten, Ireen Wüst en Kjeld Nuis. Een puike prestatie die we helaas niet op elk terrein kunnen evenaren. Want Nederland haalt dit bij lange na niet in de internationale duurzaamheidslijstjes.