Bank kan niets voor vrouw doen die €65.000 fout belegt

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

Amsterdam - Een vrouw dacht rijk te worden door al haar spaargeld te investeren in binaire opties – het beursequivalent van naar een casino gaan en al je geld op rood of zwart zetten. In een paar maanden tijd maakte ze meer dan €65.000 over. Toen het geld verdwenen was, klopte ze tevergeefs aan bij haar bank de Rabobank.