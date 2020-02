Analyse: de kosten van uw woning, volgens de ECB

ECB-hoofdeconoom Philip Lane denkt dat een zwaardere weging van de woonlasten in het inflatiemandje weinig uitmaakt. Ⓒ EPA

Hoeveel geeft u eigenlijk uit aan huur? Of aan uw hypotheek? Ik kan natuurlijk niet in uw portemonnee kijken, maar ik gok zomaar dat dat wel meer is dan 6,5% van uw maandelijkse inkomen. En toch is dat waar de Europese Centrale Bank (ECB) mee rekent.