Nieuwe eigenaar voor winkelcentrum Almere

Koper is een groep private investeerders onder leiding van UMB Group, laat Unibail dinsdag weten. UMB Group is een Nederlandse ontwikkelaar en belegger. De verkoopprijs is volgens het concern precies waarvoor het winkelcentrum met zo’n 140 bedrijfsruimten in de boeken stond.

Almere Citymall is 87.000 vierkante meter groot, ongeveer twaalf voetbalvelden. Het werd ontworpen door de befaamde architect Rem Koolhaas, maar de laatste grote renovatie dateert alweer van 2008.

Unibail heeft in Nederland nu nog drie winkelcentra, waaronder zijn gloednieuwe paradepaardje Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Het vastgoedbedrijf richt zich op dergelijke grote winkelparadijzen, waar mensen zich ook kunnen vermaken in restaurants, bars of de bioscoop.

De andere twee bezittingen van Unibail zijn Stadshart Amstelveen en Stadshart Zoetermeer, dat ook minder goed in het ideale plaatje van het concern past. Al jaren geleden ging in de branche het verhaal dat Citymall Amstelveen in de verkoop stond.

Unibail heeft wereldwijd 84 winkelcentra, waarvan 53 van het type Mall of the Netherlands. Inclusief kantoren en congrescentra bezit het concern voor bijna €55 miljard aan vastgoed.

Het van oorsprong Frans-Nederlandse vastgoedbedrijf verslikte zich in de megaovername van de Westfield-winkelcentra, waar nog de coronaproblemen bovenop kwamen. Om de balans op orde te brengen worden de Westfield-bezittingen in de VS afgestoten. In Europa moet voor €4 miljard aan bezittingen weg. De teller staat inmiddels op €2,7 miljard.