FNV voorzichtig tevreden met compromis ontslagboete

„Het chagrijn van de laatste dagen is wat gezakt. Ik zie dat hier een pakket ligt met afspraken voor mensen die onverhoopt toch ontslagen worden. Dat is positief. Natuurlijk staan we nog niet te juichen, maar dat past ook niet bij de tijd waarin we nu zitten.”

Bekijk ook: Afgezwakte vorm van ontslagboete in nieuw steunpakket

De ontslagboete komt in een andere vorm terug in het nieuwe steunpakket. Als een bedrijf meer dan twintig mensen ontslaat en geen akkoord heeft met de vakbond, moet het een boete betalen van 5% van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt.

Overleg

„Dat zal vooral helpen bij grote bedrijven waar ontslagen dreigen”, zegt Busker. „Er zal overlegd moeten worden met het personeel. Dan kan er gevraagd worden: is ontslaan echt nodig? En hoe gaan we dat dan doen? Vervolgens kun je kijken naar begeleiding van werk naar werk. En als je het op een fatsoenlijke manier aanpakt, krijg je dus ook geen boete meer.”

Het zal wel voor problemen zorgen in sectoren waar het overleg tussen werkgevers en vakbonden al stroef verloopt. „Wij realiseren ons dat zoiets niet op alle plekken vanzelf gaat. We moeten natuurlijk ook geen maanden gaan lopen steggelen. Daarom hebben we ook een commissie opgericht bij de Stichting van de Arbeid. Zo kunnen we een oordeel vellen of bedrijfseconomisch ontslag terecht is. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat je dit soort zaken altijd in overleg kunt oplossen.”

Bekijk ook: Woedende FNV vreest voor pensioendeal

’Tijd gewonnen’

Toch zijn daarmee de zorgen van Busker nog lang niet weg. „Hiermee is weer tijd gewonnen, maar er blijven grote vraagstukken liggen. Zoals, hoe gaan werk naar werk invullen. En er moet een regeling komen om eerder te stoppen met werk. Verder is vooral de WW een probleem. Er zijn teveel mensen met een kortlopende WW. Terwijl er toch onverhoopt mensen ontslagen zullen worden. De mensen die tussen wal en schip vallen en weinig WW-rechten hebben belanden alsnog in de bijstand of hebben niks. Dat is voor ons nu topprioriteit.”