Premium Het beste van De Telegraaf

Bouw en techniek zitten te springen om personeel: ’Zo kun je woningnood niet oplossen’

Door Jon van Schilt Kopieer naar clipboard

Ⓒ Marchje Andringa

ASSEN - In de bouw en techniek zitten ze te springen om nieuwe mensen: alleen al voor technische beroepen staan er bijna 100.000 vacatures open, meer dan voor welke andere beroepsgroep dan ook, blijkt uit de meest recente cijfers van het UWV. En die vraag neemt alleen maar toe, terwijl er landelijk nog minder dan 30.000 technici in de WW zitten. In de bouw is de krapte alleen maar groter, met nog maar 3000 WW-ontvangers. De hamvraag: waar haal je nieuwe vakmensen vandaan?