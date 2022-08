Miljoeneninvestering in warmtenetsoftware: Eneco stapt doet ook mee

Naast overheidsinvesteerder Energiiq en de andere bestaande financiers Capricorn Partners en Helen Ventures, stapt met de nieuwe ronde ook de investeringstak van Eneco in voor een onbekend bedrag. Eneco is tevens een klant van Gradyent, dat systemen ontwikkelt die warmteverlies in warmtenetten moet beperken. Volgens Energiiq gaat daarvan normaal gesproken ongeveer een kwart verloren.

Warmtenet

Het in 2019 opgerichte Gradyent maakt met behulp van software ’digitale kopieën’ van warmtenetten waarmee een netbeheerder op basis van simulaties en de gegevens die dat oplevert, de werking van zijn infrastructuur optimaliseren. Volgens Energiiq is dat bij de huidige hoge energieprijzen en de behoefte om co2-uitstoot tegen te gaan nu ’nog urgenter’.