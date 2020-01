PMI: industrie Duitsland en Frankrijk valt mee

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie, die de bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde een stand van 45,2. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,5 gerekend. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In december kwam de graadmeter uit op 43,7.

De bedrijvigheid in de Duitse dienstensector groeide harder dan een maand eerder. Die inkoopmanagersindex noteerde een stand van 54,2.

De bedrijvigheid in de Franse industrie ging iets harder omhoog dan verwacht. De inkoopmanagersindex kwam op 51,0 uit, waar 50,6 werd verwacht. In december was dat nog 50,4. De Franse dienstensector ging minder hard vooruit en kwam uit op 51,5.