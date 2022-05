Bijna de helft zet vakantiegeld opzij

Wie in loondienst werkt, kijkt in mei extra uit naar de salarisstrook omdat dan de wettelijk vastgestelde 8% vakantiegeld is toegevoegd. Maar dan is het de kunst dat geld ook apart te zetten voordat het in een zwart gat valt. Uit onderzoek van Spaarrente.nl blijkt dat banken weinig interesse hebben in die extra euro’s. „Het lijkt erop dat de banken je vakantiegeld dit jaar echt niet willen hebben”, constateert Amanda Bulthuis van vergelijkingswebsite Spaarrente.nl.

Volgens de vergelijkingssite spoort alleen ING haar klanten aan om het vakantiegeld te beleggen. Als je daar voor 1 augustus minimaal €500 inlegt op een eenvoudige beleggingsrekening, krijg je een bonus van €50. Dat geeft meteen 10% rendement. Ondanks dat de spaarrentes bij banken nog altijd de bodem raken, zet 44% van de mensen het vakantiegeld op een spaarrekening voor nagenoeg geen rente.

Buitenlandse rentes

Uit het onderzoek van de vergelijkssite blijkt dat de buitenlandse spaarbanken de hoogste rentes hebben, zoals de Estlandse Bigbank met 0,3%, of Renault Bank met 0,25% rente. De rente is wel langzaam aan het stijgen, dus geduld zou later dit jaar kunnen worden beloond als je het vast zet op een deposito. Bulthuis heeft dan nog wel een tip: „De kans is groot dat de rentes de komende tijd verder stijgen. Dus nu je spaargeld voor een aantal jaren vastzetten, is dan niet handig. Je kunt beter nog even wachten tot de rentes hoger zijn.”

Een andere manier om het extraatje te beleggen is natuurlijk te investeren in je eigen woning, door het geld te gebruiken voor verbouwen of zelfs verduurzamen. De laatste is een punt waar veel woningbezitters tegenaan gaan lopen, als de warmtepomp dadelijk verplicht wordt gesteld en eigenaren hun huis sowieso moeten verduurzamen. Bulthuis vindt dat een verstandige stap: „Nu verduurzamen bespaart je op termijn aardig wat geld.”

Vakantie-acties

Je geld besteden aan een vakantie is overigens ook een goede investering, want door de krapte op de arbeidsmarkt is het hard werken geblazen nu de economie weer op volle toeren draait. En bedrijven weten van de meimaand vakantiegeldmaand. „Diverse reiswebsites, elektronicazaken en webshops hebben in de vakantiegeldperiode ook kortingsacties. Dus misschien kun je tegen mooie prijs je droomvakantie boeken of eindelijk die nieuwe tv kopen”, zegt Bulthuis.