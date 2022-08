Extra probleem met beademingsapparaten Philips

Volgens Philips is in de blowermotor van 1700 beademingsapparaten die het wereldwijd heeft uitgeleverd tussen augsutus 2020 en september 2021 een verkeerd plastic gebruikt. Als deeltjes losraken kan dat zorgen voor gezondheidsklachten, waaronder een risico op kanker of het plotseling stilvallen van de machine, wat voor patiënten ook levensbedreigend kan zijn. Van de 1700 exemplaren zou er geen apparaten in Nederland zijn geleverd. In de Verenigde Staten gaat het om 386 exemplaren van de zogeheten A series bipap ventilators A30, A40 en V30 en de Omnilab Advanced Plus ventilators. Er zijn bij Philips en de FDA geen gevallen bekend van apparaten waar het verkeerde plastic daadwerkelijk voor problemen heeft gezorgd.

Bekijk ook: Van Houten zit de rit bij Philips toch niet uit

Volgens een woordvoerder van Philips vallen alle apparaten waarbij het probleem zich voordoet ook al onder de enorme terugroepactie die het bedrijf heeft ingezet om het probleem met het geluidswerende schuim op te lossen. „De vitale onderdelen, waaronder de blowermotor, worden bij die terugroepactie altij al vervangen. Er worden dus geen extra apparaten teruggeroepen”, zegt hij.

Fout plastic

De 5,5 miljoen machines die daarom moeten worden aangepast bestaat voor 95% uit apparaten voor de behandeling van slaapapneu. Volgens de woordvoerder valt 2% (ruim 100.00) onder de categorie van de beademingsmachines waartoe de partij met het foute plastic onder valt.

„Na een waarschuwing van de fabrikant van de blowermotor en feedback van onze klanten hebben we in april 2021 (gelijk met de eerste melding over het schuim-probleem) de apparaten waarin dat plastic zat die nog in onze magazijnen stonden, teruggehaald en aangepast. Toen bleek dat van die partij 43 stuks al te zijn uitgeleverd en die hebben we toen teruggehaald. Vanwege de grote terugroepactie hebben we nu de lat wat hoger gelegd en dat heeft ertoe geleid dat we de actie hebben uitgebreid.”

De grote terugroepactie rond het isolatiesschuim heeft gezorgd voor enorme problemen voor Philips dat zijn beurswaarde sinds de aankondiging zag halveren, terwijl beleggers het vertrouwen in topman Frans van Houten verloren. Hij wordt vanaf oktober vervroegd opgevolgd door Roy Jakobs.