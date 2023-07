Column: We zijn een bij vlagen hysterisch volk geworden

Toen Feyenoord in 1969 landskampioen werd en daarna op het bordes van het stadhuis gehuldigd werd, verscheen er een handjevol supporters. Op de foto van de huldiging is te zien dat het verkeer op de Coolsingel gewoon doorrijdt. Een passerende fietser steekt even zijn hand op.

De huldiging van Feyenoord afgelopen mei op de Coolsingel werd bijgewoond door naar schatting 100.000 mensen. Ⓒ ANP/HH