Chinees Evergrande hervat bouw aan projecten

De grootste vastgoedontwikkelaar van China zit al maanden in de problemen, omdat het te weinig geld in kas heeft om te voldoen aan de renteverplichtingen op zijn schuldenlast, die tegen de €300 miljard bedraagt. Afgelopen week werd op het laatste moment een rentebetaling gedaan, om te voorkomen dat het in gebreke kon worden gesteld. Gesprekken over deal om Evergrande te redden, werden echter opgeschort.

In een post op de Chinese berichtendienst WeChat maakte de ontwikkelaar zondag bekend dat sommige projecten de fase van interieurinrichting waren ingegaan en de bouw van andere projecten was afgerond.

Eind augustus meldde Evergrande dat vanwege geldproblemen de bouw op een aantal van zijn 1300 projecten was gestaakt. Afgelopen maand heeft het bedrijf klanten beloofd dat hun huizen zouden worden afgebouwd, en dat gold ook voor een voetbalstadion in aanbouw in Guangzhou dat bijna €1,5 miljard moet kosten en een van de grootste ter wereld moet worden.