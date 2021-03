Gamefans krijgen populaire PlayStation 5 van Sony nauwelijks te pakken

Op social media is veel onvrede over deze aanpak, het aanbod zou te gering zijn. Sommige gamers klagen ook over de chaotische afhandeling.

Gewild

De nieuwe PlayStation 5 (PS5) van Sony is zeer gewild sinds de Japanse producent de spelcomputer november vorig jaar introduceerde.

De keten kon de enorme vraag na de nieuwe aanbieding afgelopen dagen niet aan. Sony verwijst naar het wereldwijde gebrek aan chips voor zijn console waarmee de games worden gespeeld.

Die schaarste speelt breder: zo meldt Toyota zaterdag zijn productie van auto’s in Tsjechië twee weken uit te stellen, omdat cruciale microchips door het uitvallen van productie vanwege het coronavirus niet te krijgen zijn.

Veel consumenten die bij Mediamarkt een bestelling voor de PS5 hadden gedaan voor het basismodel of die met extra accessoires, kregen een annulering terug met de belofte dat hun reeds gedane betaling binnen drie dagen wordt teruggestort.

Vertraagd tot juli

Aan de gelukkigen die de PS5 wel toegezonden krijgen, wordt volgens mededelingen van Mediamarkt de PlayStation uiterlijk 4 april geleverd.

Wie het heeft besteld en de console niet kreeg, kan bij Mediamarkt op een ’pre-orderlijst’ voor de volgende levering. ’Dan kun je verwachten dat je de PS5 in juli in huis hebt’, aldus het concern zaterdag

Mediamarkt werd zaterdag om toelichting gevraagd, maar was niet bereikbaar.